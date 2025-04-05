Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Alerta de chuva no ES continua, pelo menos, até a manhã de domingo (06)
Chuva no ES

Alerta de chuva no ES continua, pelo menos, até a manhã de domingo (06)

Acompanhe o Cel Benício Farrari Jr. do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil Estadual

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 abr 2025 às 12:16
Chuvas no Sul do ES
Chuvas atingiram o distrito de Estrela do Norte, em Castelo. Crédito: Leitor | A Gazeta
A chuva da madrugada deste sábado (05) atingiu, principalmente, o interior das cidades de Muniz Freire, Mimoso do Sul, Alegre e Castelo, regiões que não estão cobertas por pluviômetros convencionais. À CBN Vitória, o Cel. Benício Farrari Jr, do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil Estadual, afirmou que o volume registrado inicialmente foi de mais de 100 mm em Mimoso e Muniz Freire, mas ainda pode ter sido maior, de até 150 mm. Ao todo, sete cidades estão em alerta para o risco hidrológico e quatro no risco geológico. Mas o perigo ainda não passou! Ainda pode chover de forma intensa e volumosa, de 100 mm ou mais, nas regiões Sul, Serrana e Caparaó capixabas. Ouça os detalhes!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Benicio Ferrari - 05-04-25.mp3
De acordo com a Defesa Civil de Mimoso do Sul, foram registrados acumulados de aproximadamente 100 mm de chuva nos distritos de Santa Cruz, São José das Torres e Santa Rosa, todos medidos por pluviômetros convencionais. Até o momento, não foram registradas ocorrências significativas nem relatos de pessoas afetadas. Para a Rádio CBN Vitória, Leonardo Ferreira, coordenador de Defesa Civil de Mimoso do Sul, que está no interior do município, mandou as informações da região na manhã deste sábado (05).
Leonardo Ferreira -1.17s - 05-04-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados