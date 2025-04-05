Alerta de chuva no ES continua, pelo menos, até a manhã de domingo (06)

A chuva da madrugada deste sábado (05) atingiu, principalmente, o interior das cidades de Muniz Freire, Mimoso do Sul, Alegre e Castelo, regiões que não estão cobertas por pluviômetros convencionais. À CBN Vitória, o Cel. Benício Farrari Jr, do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil Estadual, afirmou que o volume registrado inicialmente foi de mais de 100 mm em Mimoso e Muniz Freire, mas ainda pode ter sido maior, de até 150 mm. Ao todo, sete cidades estão em alerta para o risco hidrológico e quatro no risco geológico. Mas o perigo ainda não passou! Ainda pode chover de forma intensa e volumosa, de 100 mm ou mais, nas regiões Sul, Serrana e Caparaó capixabas. Ouça os detalhes!

