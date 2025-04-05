Alerta de chuva no ES continua, pelo menos, até a manhã de domingo (06)

A chuva da madrugada deste sábado (05) atingiu, principalmente, o interior das cidades de Muniz Freire, Mimoso do Sul, Alegre e Castelo, regiões que não estão cobertas por pluviômetros convencionais. À CBN Vitória, o Cel. Benício Farrari Jr, do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil Estadual, afirmou que o volume registrado inicialmente foi de mais de 100 mm em Mimoso e Muniz Freire, mas ainda pode ter sido maior, de até 150 mm. Ao todo, sete cidades estão em alerta para o risco hidrológico e quatro no risco geológico. Mas o perigo ainda não passou! Ainda pode chover de forma intensa e volumosa, de 100 mm ou mais, nas regiões Sul, Serrana e Caparaó capixabas. Ouça os detalhes!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Benicio Ferrari - 05-04-25.mp3
De acordo com a Defesa Civil de Mimoso do Sul, foram registrados acumulados de aproximadamente 100 mm de chuva nos distritos de Santa Cruz, São José das Torres e Santa Rosa, todos medidos por pluviômetros convencionais. Até o momento, não foram registradas ocorrências significativas nem relatos de pessoas afetadas. Para a Rádio CBN Vitória, Leonardo Ferreira, coordenador de Defesa Civil de Mimoso do Sul, que está no interior do município, mandou as informações da região na manhã deste sábado (05).
Leonardo Ferreira -1.17s - 05-04-25