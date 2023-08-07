Alerta da OMS: avanço nas transmissões de hepatites pode matar mais que outras doenças

Icterícia, sintoma característico da hepatite Crédito: Getty Images

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para os números do avanço da transmissão da hepatite viral, principalmente as dos tipos B e C. Considerando a tendência atual, o órgão afirma que a infecção poderá matar mais pessoas do que a malária, tuberculose e HIV juntos até 2040. No Brasil, são de 276 mil pessoas diagnosticadas com a hepatite B, infecção grave do fígado, segundo novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, no relatório Hepatites Virais 2023. As hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente ainda no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), Tania Reuter, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tania Reuter - 07-08-23

- As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras

- O impacto dessas infecções acarreta em aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada as hepatites. A taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada ao HIV e tuberculose

- As infecções causadas pelos vírus das hepatites B ou C frequentemente se tornam crônicas. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter a infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem o devido diagnóstico. O avanço da infecção compromete o fígado sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer e necessidade de transplante do órgão

- Fator de risco para desenvolvimento de câncer de fígado e cirrose hepática, a hepatite causa a morte de mais de um milhão de pessoas ao ano atualmente, segundo a OMS. Dos cinco tipos da infecção, a B e C foram responsáveis pela maioria das doenças e mortes. Outro problema é ainda o não diagnóstico da doença. Apenas 21% das pessoas infectadas com hepatite C, por exemplo, são diagnosticadas, afirmou o órgão. No entanto, somente 13% deles receberam tratamento curativo. Já em relação à infecção do tipo B, 10% das pessoas são diagnosticadas, mas apenas 2% dos recebem medicamento.