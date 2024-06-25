Alergias podem ser sazonais? Conheça as reações mais comuns do inverno

Com a chegada do inverno, é comum que pacientes alérgicos comecem a manifestar algumas reações com mais frequência. Quem sofre de asma, rinite alérgica e urticária, por exemplo, pode relatar mais sintomas devido à maior exposição a alérgenos, como poeira e ácaros. Mas, pode acontecer de uma alergia se manifestar apenas em uma época do ano?