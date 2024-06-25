Alergias podem ser sazonais? Conheça as reações mais comuns do inverno

Com a chegada do inverno, é comum que pacientes alérgicos comecem a manifestar algumas reações com mais frequência. Quem sofre de asma, rinite alérgica e urticária, por exemplo, pode relatar mais sintomas devido à maior exposição a alérgenos, como poeira e ácaros. Mas, pode acontecer de uma alergia se manifestar apenas em uma época do ano?
Em entrevista à CBN Vitória, o médico especialista em alergia e imunologia, José Carlos Perini, explica o assunto. “Ninguém nasce alérgico, as pessoas vão ficando alérgicas ao longo da vida pela genética e pela oportunidade. Quem mora em Vitória, por exemplo, tem mais chances de desenvolver alergia a camarão do que quem mora em Belo Horizonte”. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Perini - 25-06-24.mp3