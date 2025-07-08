Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Alergias: mitos e verdades sobre a doença inflamatória que atinge 40% da população mundial
Saúde

Alergias: mitos e verdades sobre a doença inflamatória que atinge 40% da população mundial

Ouça entrevista com o médico especialista em Alergia e Imunologia, José Carlos Perini

Publicado em 08 de Julho de 2025 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2025 às 11:13
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Ácaros e poeira podem contribuir para alergias (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
A queda nas temperaturas e a baixa umidade do inverno são a combinação perfeita para as crises alergias. Nesta época do ano, exposição a alérgenos em ambientes fechados e hidratação inadequada também contribuem para tornar as vias aéreas mais sensíveis, o que piora quadros alérgicos e, consequentemente, leva ao agravamento de doenças respiratórias, como asma e rinite. Neste Dia das Alergias, a CBN Vitória conversa com o médico especialista em Alergia e Imunologia, José Carlos Perini, para esclarecer mitos e verdades sobre esta doença inflamatória que atinge 40% da população mundial. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Perini - 08-07-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados