Alergias: mitos e verdades sobre a doença inflamatória que atinge 40% da população mundial

A queda nas temperaturas e a baixa umidade do inverno são a combinação perfeita para as crises alergias. Nesta época do ano, exposição a alérgenos em ambientes fechados e hidratação inadequada também contribuem para tornar as vias aéreas mais sensíveis, o que piora quadros alérgicos e, consequentemente, leva ao agravamento de doenças respiratórias, como asma e rinite. Neste Dia das Alergias, a CBN Vitória conversa com o médico especialista em Alergia e Imunologia, José Carlos Perini, para esclarecer mitos e verdades sobre esta doença inflamatória que atinge 40% da população mundial.