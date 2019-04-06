Alergia alimentar é tema de saúde pública, apontam especialistas

Você sofre com algum tipo de alergia alimentar? Pois é sobre esse problema, comum a muitas pessoas, que a gente trata neste sábado aqui na CBN Vitória. Com o objetivo de conscientizar sobre diagnóstico, tratamento e prevenção das diversas formas de alergias, entre os dias 07 e 13 de abril será realizada a Semana Mundial de Alergia. No Brasil, a semana é organizada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). O tema central deste ano é “Alergia Alimentar: Um Problema Global”. A Dra. Paula Perini, médica alergista e diretora regional da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI-ES), é a entrevistada. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Paula Perini - 06 -03-19

A alergia alimentar costuma ser algo muito comum entre a população, principalmente, quando falamos de leite, ovos e frutos do mar. Mas você sabia que ninguém nasce com alergia alimentar? É o que aponta a especialista, que também esclarece que todas as pessoas estão sujeitas a manifestar uma reação alérgica alimentar ao longo da vida.