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EM 2021

Além de rodízio mantido, rede estadual terá aumento de tempo integral

Ouça a entrevista concedida pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, à CBN Vitória

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:27
O professor Vitor Amorim de Angelo é o secretário de Estado da Educação Crédito: Carlos Alberto Silva
O comparecimento dos alunos às aulas presenciais da rede estadual será obrigatório a partir de fevereiro de 2021. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, em entrevista ao CBN Cotidiano. Segundo o secretário, o rodízio que já acontece em 2020 - 50% dos alunos vão presencialmente às aulas uma semana e a outra metade na outra - permanecerá no próximo ano. Já a educação em tempo integral terá seu tempo aumentado em 2021. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Vitor de Ângelo - 18-11-20
DESTAQUES DA ENTREVISTA:
Sedu vai criar 4° ano do ensino médio em escolas do ES em 2021:
 
Alunos de algumas escolas da rede estadual terão em 2021 a oportunidade de cursar uma espécie de "quarto ano do Ensino Médio", que será destinado a estudantes que cumpriram o terceiro ano em 2020, mas que se sentiram prejudicados por causa da pandemia do novo coronavírus e das aulas remotas.
O quarto ano será criado em escolas estaduais em alguns municípios e será optativo ao estudante, que poderá decidir encerrar a trajetória na educação básica em 2020.
Presença de alunos nas escolas será obrigatória a partir de fevereiro:
A partir de fevereiro os alunos terão que comparecer às atividades presenciais, que funcionarão em revezamento: 50% dos alunos vão em uma semana e a outra metade na outra. Quando não tiver na escola, os estudantes terão aulas remotas em casa. Nessa entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário deixou claro que está em diálogo com o Ministério Público e que nenhum aluno que seja do grupo de risco deixará de ter sua condição observada para esse retorno.
Sedu anuncia regra e prazo para matrícula e rematrícula nas escolas do ES:
Os pedidos de rematrícula, transferência interna e pré-matrícula precisarão ser feitos pela internet, através do site da Sedu (www.sedu.es.gov.br). Caso o responsável ou o próprio aluno, quando maior de idade, não possua acesso à internet ou tenha dificuldade em solicitar a vaga, poderá pedir orientação ou acesso a qualquer unidade escolar da rede estadual. O resultado da Chamada Pública Escolar também será divulgado no site.
A partir deste ano, passou a ser obrigatório o cadastro do CPF do estudante da rede estadual de ensino no cadastro da Chamada Pública.
 

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