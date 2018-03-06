Alegre e Vila Velha registram maior concentração de chuva no ES

A cidade de Alegre foi a que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com 71,59 mm. Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana também registraram grande quantidade de chuva em um curto período de tempo, variando de 62,4 mm a 30,25mm o acumulado. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, a grande preocupação com o temporal foi a grande quantidade de chuva num período muito curto e o fato dos institutos de meteorologia não terem previstos o temporal.