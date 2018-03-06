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CHUVA NO ES

Alegre e Vila Velha registram maior concentração de chuva no ES

Os dados são das últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil Estadual

Publicado em 06 de Março de 2018 às 10:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2018 às 10:06
A cidade de Alegre foi a que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com 71,59 mm. Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana também registraram grande quantidade de chuva em um curto período de tempo, variando de 62,4 mm a 30,25mm o acumulado. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, a grande preocupação com o temporal foi a grande quantidade de chuva num período muito curto e o fato dos institutos de meteorologia não terem previstos o temporal. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Carlos Wagner Borges - 06-03-18

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