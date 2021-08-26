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Culinária Internacional

Alameda das Nações: Vitória ganhará novo polo gastronômico

O reduto reúne bares e restaurantes localizados entre a Mata da Praia e República

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 ago 2021 às 11:44
Região onde será criado o polo gastronômico dos bairros Mata da Praia e República, em Vitória
Região onde será criado o polo gastronômico dos bairros Mata da Praia e República, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O conjunto de bares e restaurantes localizado nas avenidas Rosendo Serapião de Souza Filho, Desembargador Demerval Lyrio e Carlos Gomes de Sá, além da Rua Ricardo de Freitas Sales, entre os bairros Mata da Praia e República, em Vitória, um dos mais visitados pelos fãs de gastronomia na Capital, agora se tornará, oficialmente, o novo Polo Gastronômico de Vitória, que já oferece uma culinária internacional. O Polo Gastronômico das "Nações" ofertará culinária diversa, entre elas a capixaba, árabe, argentina, italiana, havaiana, japonesa e libanesa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, traz mais detalhes sobre o assunto.
Segundo a prefeitura de Vitória, além de criar o novo Polo Gastronômico da cidade, o decreto que será publicado irá aprimorar os atuais polos gastronômicos (Rua da Lama, Praia do Canto, Ilha das Caieiras e Curva da Jurema), "evitando, por exemplo, a cobrança em duplicidade da taxa anual para a utilização de mobiliários e equipamentos. Além disso, será desenvolvido um plano de trabalho com ações de melhorias contínuas", informa a administração municipal. A criação do polo, que contemplará cerca de 25 estabelecimentos, foi uma sugestão dos próprios empresários da região. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira - 26-08-21

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