Alameda das Nações: Vitória ganhará novo polo gastronômico

O conjunto de bares e restaurantes localizado nas avenidas Rosendo Serapião de Souza Filho, Desembargador Demerval Lyrio e Carlos Gomes de Sá, além da Rua Ricardo de Freitas Sales, entre os bairros Mata da Praia e República, em Vitória, um dos mais visitados pelos fãs de gastronomia na Capital, agora se tornará, oficialmente, o novo Polo Gastronômico de Vitória, que já oferece uma culinária internacional. O Polo Gastronômico das "Nações" ofertará culinária diversa, entre elas a capixaba, árabe, argentina, italiana, havaiana, japonesa e libanesa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, traz mais detalhes sobre o assunto.
Segundo a prefeitura de Vitória, além de criar o novo Polo Gastronômico da cidade, o decreto que será publicado irá aprimorar os atuais polos gastronômicos (Rua da Lama, Praia do Canto, Ilha das Caieiras e Curva da Jurema), "evitando, por exemplo, a cobrança em duplicidade da taxa anual para a utilização de mobiliários e equipamentos. Além disso, será desenvolvido um plano de trabalho com ações de melhorias contínuas", informa a administração municipal. A criação do polo, que contemplará cerca de 25 estabelecimentos, foi uma sugestão dos próprios empresários da região.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira - 26-08-21