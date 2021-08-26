Alameda das Nações: Vitória ganhará novo polo gastronômico

O conjunto de bares e restaurantes localizado nas avenidas Rosendo Serapião de Souza Filho, Desembargador Demerval Lyrio e Carlos Gomes de Sá, além da Rua Ricardo de Freitas Sales, entre os bairros Mata da Praia e República, em Vitória, um dos mais visitados pelos fãs de gastronomia na Capital, agora se tornará, oficialmente, o novo Polo Gastronômico de Vitória, que já oferece uma culinária internacional. O Polo Gastronômico das "Nações" ofertará culinária diversa, entre elas a capixaba, árabe, argentina, italiana, havaiana, japonesa e libanesa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, traz mais detalhes sobre o assunto.