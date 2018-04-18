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Alagamentos na Grande Vitória: esta história tem fim?

Ouça o que dizem os representantes das prefeituras de Vila Velha e Vitória

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2018 às 12:02
Como resolver o problema dos alagamentos na Grande Vitória? Quem responde são os secretários da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim e de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho.
Em Vila Velha, a solução estaria na construção de mais dez estações de bombeamento que já fazem parte de um projeto maior de macrodrenagem. Na cidade há três estações em funcionamento. Já em Vitória, onde há seis estações de bombeamento em funcionamento, os alagamentos nesta semana foram atribuídos aos bueiros entupidos por lixo e folhas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Amorim e Luiz Otávio Machado - 18-04-18

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