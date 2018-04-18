Alagamentos na Grande Vitória: esta história tem fim?

Como resolver o problema dos alagamentos na Grande Vitória? Quem responde são os secretários da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim e de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho.

Em Vila Velha, a solução estaria na construção de mais dez estações de bombeamento que já fazem parte de um projeto maior de macrodrenagem. Na cidade há três estações em funcionamento. Já em Vitória, onde há seis estações de bombeamento em funcionamento, os alagamentos nesta semana foram atribuídos aos bueiros entupidos por lixo e folhas.