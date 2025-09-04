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Cidades

Alagamento? Entenda o que fez água transbordar em obra do Canal da Costa

Ouça entrevista com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velja, Menara Cavalcante

Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2025 às 11:28
Matéria sobre esgoto em Vila Velha
Canal da Costa Crédito: Fernando Madeira
As obras de macrodrenagem no Canal da Costa, em Vila Velha, têm provocado transtornos pontuais para moradores da Praia da Costa. No último final de semana, motoristas, comerciantes e demais pessoas que frequentam a região relataram alagamentos e mau cheiro. De acordo com a Prefeitura, a situação já estaria sob controle. O que a administração municipal afirma é que para a obra de macrodrenagem é necessário o uso de ensecadeiras, estruturas temporárias que desviam o curso da água para auxiliar a instalação da galeria pluvial. Com as chuvas dos últimos dias, ocorreu um represamento da água que chegou a retornar pelos bueiros em alguns pontos. Em entrevista à CBN Vitória, secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, explica o posicionamento da Prefeitura. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante- 04-09-25.mp3

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