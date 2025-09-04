Alagamento? Entenda o que fez água transbordar em obra do Canal da Costa

As obras de macrodrenagem no Canal da Costa, em Vila Velha, têm provocado transtornos pontuais para moradores da Praia da Costa. No último final de semana, motoristas, comerciantes e demais pessoas que frequentam a região relataram alagamentos e mau cheiro. De acordo com a Prefeitura, a situação já estaria sob controle. O que a administração municipal afirma é que para a obra de macrodrenagem é necessário o uso de ensecadeiras, estruturas temporárias que desviam o curso da água para auxiliar a instalação da galeria pluvial. Com as chuvas dos últimos dias, ocorreu um represamento da água que chegou a retornar pelos bueiros em alguns pontos. Em entrevista à CBN Vitória, secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, explica o posicionamento da Prefeitura. Ouça a conversa completa!