Ajustes no PDM vai mudar ocupação de terrenos em Laranjeiras, Jardim Limoeiro e Serra-Sede

Um dos pontos abordados em reunião será a questão dos principais pontos de ajustes que dizem respeito aos parâmetros de cálculo de vagas de estacionamento de veículos, o tamanho mínimo de lotes, ajustes na planta de zoneamento urbanístico municipal, oferta de afastamento frontal de lotes, tabelas de índices urbanísticos, dentre outros. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Alexandre Fioroti, diz que a intenção é que o bairro de Jardim Limoeiro, por exemplo, possa ter flexibilização para receber novas indústrias, principalmente da área metal-mecânica. Já em Laranjeiras e na Serra-Sede, haverá redistribuição de vagas para estacionamento e alterações na ocupação de terrenos, como no índice de construção da área e isenção do afastamento frontal. Ouça os detalhes na íntegra: