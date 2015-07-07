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Ajustes no PDM vai mudar ocupação de terrenos em Laranjeiras, Jardim Limoeiro e Serra-Sede

O município da Serra está fazendo ajustes na lei que instituiu o Plano Diretor Municipal

Publicado em 06 de Julho de 2015 às 23:35

Publicado em 

06 jul 2015 às 23:35
O município da Serra está fazendo ajustes na lei que instituiu o Plano Diretor Municipal, que dispõe sobre a organização do espaço territorial da cidade. Esses ajustes são debatidos em audiência pública
Um dos pontos abordados em reunião será a questão dos principais pontos de ajustes que dizem respeito aos parâmetros de cálculo de vagas de estacionamento de veículos, o tamanho mínimo de lotes, ajustes na planta de zoneamento urbanístico municipal, oferta de afastamento frontal de lotes, tabelas de índices urbanísticos, dentre outros. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Alexandre Fioroti, diz que a intenção é que o bairro de Jardim Limoeiro, por exemplo, possa ter flexibilização para receber novas indústrias, principalmente da área metal-mecânica. Já em Laranjeiras e na Serra-Sede, haverá redistribuição de vagas para estacionamento e alterações na ocupação de terrenos, como no índice de construção da área e isenção do afastamento frontal. Ouça os detalhes na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Alexandre Fioroti - 06-07-15
sub secretario de desenvolvimento urbano alexandre fioroti

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