Ainda não respondeu ao Censo? Consulta termina no próximo dia 28

Censo do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O Censo Demográfico 2022 está na reta final e, nessa última fase, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) chama a atenção da população para responder ao Censo. A pesquisa serve para ter informações sobre o perfil dos brasileiros, número de habitantes e identificar as demandas nas áreas da educação, na saúde, além de identificar onde as políticas públicas funcionam e onde precisam ser reforçadas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o superintendente do IBGE no Espírito Santo, Max Athayde Fraga, fala sobre o assunto.

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Nesse Censo, a pesquisa foi inovada com a munição dos recenseadores com dispositivos móveis de coleta (DMC). Por meio desses dispositivos, foi possível acessar mapas digitais portáteis, posição dos recenseadores no mapa em tempo real, além de imagens de satélite, com alta resolução, disponíveis para praticamente todas áreas urbanas e rurais.

Pela primeira vez, foi captada as coordenadas geográficas de todos os domicílios. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio dos valores de latitude e longitude. Também pela primeira vez, dados do Censo permitirão identificar as populações quilombolas. Além disso, é inédito o tema autismo no radar das estatísticas.

Um pedido do IBGE para concluir a consulta, que finaliza no próximo dia 28, é que os síndicos sejam um canal de abertura para os recenseadores acessem os moradores e solicitem que a população responda e esteja aberta para cooperar com o Censo. Responder ao Censo é um ato de cidadania na medida em que o cidadão se compromete com o futuro do País.