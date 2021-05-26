Ainda não enviou? Assistente virtual ajuda contribuinte com dúvidas sobre Imposto de Renda

Aplicativo "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Reta final! Com o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda chegando ao fim - em 31 de maio - e a alta procura para tirar dúvidas, a Receita Federal anunciou a criação de um assistente virtual para responder perguntas dos contribuintes sobre Imposto de Renda 2021. O dispositivo está presente nas novas versões do aplicativo para celular e tablets "Meu Imposto de Renda". Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, explica a novidade. Para ter acesso ao assistente virtual, o contribuinte deve baixar a versão mais recente do app, disponível para os sistemas iOS e Android. Ao selecionar o assistente, será possível digitar uma pergunta em texto. A resposta será direta ou um indicativo de onde o usuário pode encontrar a informação desejada.

COMO FUNCIONA?

O Assistente Virtual da Receita Federal está disponível nas versões do aplicativo 'Meu Imposto de Renda' para celulares e tablets. Se já tiver o aplicativo instalado, basta atualizá-lo nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Depois da atualização, basta clicar no ícone e digitar sua dúvida.

O assistente virtual, que também é conhecido como ChatBot, usa uma inteligência artificial que vai tentar responder diretamente a sua pergunta, ou então vai direcionar você para o menu de assuntos sobre o tema.

Dessa forma, mesmo que ainda não tenha as respostas, ela vai orientar o caminho certo. Assim você não fica perdido no mundo de informações disponíveis.

O ChatBot da Receita Federal foi criado para responder perguntas sobre preenchimento e entrega da declaração, incluindo as diferenças do imposto de renda 2021 com o imposto de renda do ano passado.

Como toda ferramenta de inteligência artificial, o assistente virtual precisa de um tempo para aprender as informações e isso vai acontecer no dia a dia. Algumas questões podem ficar sem uma resposta no início, e quanto mais usuários, mais exatas serão as informações com o tempo.

Se você tem alguma dúvida sobre o preenchimento de sua declaração, a nossa dica é buscar primeiro a resposta no nosso novo assistente virtual. Ele pode ajudar de forma rápida e imediata.

[fonte: Receita Federal]