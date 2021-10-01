"Ainda não chegou o dia em que as pessoas não serão mais discriminadas", diz senador Contarato

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), após o discurso na abertura da sessão da CPI da Covid desta quinta-feira (30) no qual protestou contra uma frase homofóbica postada em rede social pelo depoente, o empresário Otávio Fakhoury, declarou nesta sexta-feira (01), em entrevista à CBN Vitória, que não imaginou tamanha a repercussão o assunto causaria. Segundo ele, foram inúmeras as manifestações de apoio de todo o país. Para Contarato, em razão desse tipo de comportamento do empresário, ainda não chegou o dia em que as pessoas não serão mais discriminadas. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a comissão vai enviar para o Supremo Tribunal Federal (STF) um compilado de ataques do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury a senadores.