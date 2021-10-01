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Homofobia

"Ainda não chegou o dia em que as pessoas não serão mais discriminadas", diz senador Contarato

Ouça entrevista do senador Fabiano Contarato e com a participação do jornalista Leonel Ximenes

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:52

Publicado em 

01 out 2021 às 11:52
Senador Fabiano Contarato (Rede-ES)
Senador Fabiano Contarato (Rede-ES) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), após o discurso na abertura da sessão da CPI da Covid desta quinta-feira (30) no qual protestou contra uma frase homofóbica postada em rede social pelo depoente, o empresário Otávio Fakhoury, declarou nesta sexta-feira (01), em entrevista à CBN Vitória, que não imaginou tamanha a repercussão o assunto causaria. Segundo ele, foram inúmeras as manifestações de apoio de todo o país. Para Contarato, em razão desse tipo de comportamento do empresário, ainda não chegou o dia em que as pessoas não serão mais discriminadas. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a comissão vai enviar para o Supremo Tribunal Federal (STF) um compilado de ataques do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury a senadores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonel Ximenes e Fabiano Contarato - 01-10-21.mp3

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