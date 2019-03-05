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AIDS: nova epidemia gera alerta principalmente entre os jovens

Em 2018 foram registrados 1100 casos da doença também no Estado. Casos mais recorrentes estão entre os jovens na faixa etária de 15 a 29 anos

Publicado em 05 de Março de 2019 às 12:33

Publicado em 

05 mar 2019 às 12:33
Os casos de Aids têm crescido pelo Brasil. Ainda em 2017, foi registrado um aumento de 43% de registros só no Espírito Santo E mais recorrentes entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2018 foram registrados 1100 casos da doença também no Estado. A situação é grave e vem depois de um período em que o vírus parecia estar bem controlado no país. Para entendermos essa situação, que tem sido chamada epidemia por especialistas no assunto, Patrícia Vallin conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, Veriano Terto Junior.
Entrevista - Patricia Vallim - Veriano Terto Junior - 15.08s - 04-03-19.mp3

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