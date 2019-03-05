AIDS: nova epidemia gera alerta principalmente entre os jovens

Os casos de Aids têm crescido pelo Brasil. Ainda em 2017, foi registrado um aumento de 43% de registros só no Espírito Santo E mais recorrentes entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2018 foram registrados 1100 casos da doença também no Estado. A situação é grave e vem depois de um período em que o vírus parecia estar bem controlado no país. Para entendermos essa situação, que tem sido chamada epidemia por especialistas no assunto, Patrícia Vallin conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, Veriano Terto Junior.