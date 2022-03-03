Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Água é um bem sagrado e despoluição passa por insistência e continuidade de ações públicas"
Meio ambiente

"Água é um bem sagrado e despoluição passa por insistência e continuidade de ações públicas"

O entrevistado é o Alberto Pêgo, especialista em Gestão de Recursos Hídricos

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:41

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

03 mar 2022 às 18:41
Rio Sena, em Paris
Rio Sena, em Paris Crédito: Pexels
Adesão de empresas, governo e sociedade são fundamentais para salvar os rios do Espírito Santo. Temos legislação, mas falta aplicá-la. Esses são os pontos levantados pelo especialista em Gestão de Recursos Hídricos Beto Pêgo. Ele já fez uma expedição e percorreu de caiaque quase toda a extensão do rio Sena, em Paris. Essa experiência mostrou que as ações para salvar o rio, que já foi considerado morto, deram certo. Na avaliação do especialista, o exemplo da França pode ser seguido aqui no Brasil. Ouça:
Mario Bonella entrevista Beto Pego - 03/03/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rússia faz um dos maiores ataques à Ucrânia em meses e deixa rastro de mortes e destruição em várias cidades
Imagem BBC Brasil
Monges de Pinheirinho: como movimento messiânico no Rio Grande do Sul acabou em massacre esquecido
O desafio do Growth Investing é identificar empresas com crescimento real antes que o mercado reconheça esse potencial
Você sabe o que é Growth Investing?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados