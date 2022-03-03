"Água é um bem sagrado e despoluição passa por insistência e continuidade de ações públicas"

Adesão de empresas, governo e sociedade são fundamentais para salvar os rios do Espírito Santo. Temos legislação, mas falta aplicá-la. Esses são os pontos levantados pelo especialista em Gestão de Recursos Hídricos Beto Pêgo. Ele já fez uma expedição e percorreu de caiaque quase toda a extensão do rio Sena, em Paris. Essa experiência mostrou que as ações para salvar o rio, que já foi considerado morto, deram certo. Na avaliação do especialista, o exemplo da França pode ser seguido aqui no Brasil. Ouça: