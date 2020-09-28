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SEGURANÇA NACIONAL

Agricultura alerta para semente "misteriosa" enviada pelos Correios

Ouça entrevista com Aureliano Nogueira da Costa, superintendente do Mapa no Espírito Santo

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2020 às 10:52
Após os relatos de consumidores de diversos Estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul, sobre o recebimento de pacotes de sementes não solicitadas pelos Correios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) alertou para que a população não abra as embalagens em hipótese alguma, pois o material pode trazer consigo pragas, doenças e plantas daninhas. Ainda não há, até o momento, relatos da chegada dos grãos ao Espírito Santo, mas o alerta é necessário. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (28), Aureliano Nogueira da Costa, superintendente do Mapa no Espírito Santo, traz as explicações a respeito dessas sementes e seus possíveis riscos.
No Espírito Santo, apesar de não existir relatos, segundo a Superintendência do Mapa no Estado, é preciso estar atento a alguns pontos. Existe, por exemplo, uma legislação específica sobre a entrada de produtos de origem vegetal no país. A chegada de sementes, por exemplo, só pode ser originária de fornecedores de países com os quais o Ministério da Agricultura já tenha estabelecido os requisitos fitossanitários. Segundo o Mapa, a entrada de produtos não fiscalizados pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas no país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aureliano Costa - 28-09-20

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