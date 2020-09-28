Agricultura alerta para semente "misteriosa" enviada pelos Correios

Após os relatos de consumidores de diversos Estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul, sobre o recebimento de pacotes de sementes não solicitadas pelos Correios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) alertou para que a população não abra as embalagens em hipótese alguma, pois o material pode trazer consigo pragas, doenças e plantas daninhas. Ainda não há, até o momento, relatos da chegada dos grãos ao Espírito Santo, mas o alerta é necessário. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (28), Aureliano Nogueira da Costa, superintendente do Mapa no Espírito Santo, traz as explicações a respeito dessas sementes e seus possíveis riscos.
No Espírito Santo, apesar de não existir relatos, segundo a Superintendência do Mapa no Estado, é preciso estar atento a alguns pontos. Existe, por exemplo, uma legislação específica sobre a entrada de produtos de origem vegetal no país. A chegada de sementes, por exemplo, só pode ser originária de fornecedores de países com os quais o Ministério da Agricultura já tenha estabelecido os requisitos fitossanitários. Segundo o Mapa, a entrada de produtos não fiscalizados pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas no país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aureliano Costa - 28-09-20