Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Agressão a mulheres: total de casos equivale à população de 3 cidades do ES
Justiça, Segurança e Cidadania

Agressão a mulheres: total de casos equivale à população de 3 cidades do ES

Ouça o comentário de Vilmara Fernandes

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:14

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jul 2024 às 12:14
violência
Violência contra a mulher Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Neste quadro “Justiça, Segurança e Cidadania”, a jornalista e comentarista Vilmara Fernandes, aborda as inúmeras agressões sofridas pelas mulheres no Espírito Santo. Lesões variadas, estupros, ameaças, perseguições, homicídios e feminicídios, incluindo as tentativas. Todos resumem os ataques sofridos por mulheres todos os dias. E a soma dos registros de cada uma destas modalidades de violência em 2023 mostra-se ainda mais assustador: eles equivalem a população de três cidades do Espírito Santo: Apiacá, Dores do Rio Preto e Mucurici. É como se todos que vivem nestes municípios tivessem sido alvo da brutalidade daqueles com quem compartilham a vida. O levantamento foi feito a partir dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, totalizados até o ano passado, e dá a dimensão do problema a ser enfrentado pela segurança pública. Ouça os detalhes.
Justiça, Segurança e Cidadania - 24-07-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados