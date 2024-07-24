Agressão a mulheres: total de casos equivale à população de 3 cidades do ES

Neste quadro “Justiça, Segurança e Cidadania”, a jornalista e comentarista Vilmara Fernandes, aborda as inúmeras agressões sofridas pelas mulheres no Espírito Santo. Lesões variadas, estupros, ameaças, perseguições, homicídios e feminicídios, incluindo as tentativas. Todos resumem os ataques sofridos por mulheres todos os dias. E a soma dos registros de cada uma destas modalidades de violência em 2023 mostra-se ainda mais assustador: eles equivalem a população de três cidades do Espírito Santo: Apiacá, Dores do Rio Preto e Mucurici. É como se todos que vivem nestes municípios tivessem sido alvo da brutalidade daqueles com quem compartilham a vida. O levantamento foi feito a partir dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, totalizados até o ano passado, e dá a dimensão do problema a ser enfrentado pela segurança pública. Ouça os detalhes.
Justiça, Segurança e Cidadania - 24-07-24