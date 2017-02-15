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Entrevista

Agredido após missa no Convento, Frei Pedro Engel pede que fiéis continuem indo ao local

Ele foi abordado por dois bandidos que o amarram e roubam dinheiro do Convento da Penha

Publicado em 15 de Fevereiro de 2017 às 19:03

Publicado em 

15 fev 2017 às 19:03
Agora ele se recupera, mas o susto foi grande. Frei Pedro Engel, de 80 anos, estava a caminho de casa, dentro do Convento da Penha, na Prainha, em Vila Velha, quando foi roubado por dois jovens. A dupla se passou por fiéis, inclusive com terços nas mãos.
Os criminosos agrediram o frei e roubaram o dinheiro da igreja. O religioso foi levado para o hospital com escoriações e feridas no corpo, mas já voltou para casa e passa bem. Frei Pedro conversou com o CBN Cotidiano.
Entrevista - Patricia Vallim - Frei Pedro Engel - 15-02-17.mp3

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