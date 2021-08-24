"Agosto Lilás": os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher

Ao longo deste mês ações são realizadas com o objetivo de alertar para o “Agosto Lilás”, uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha e sensibilizar e conscientizar a sociedade com alguns serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ele foi desenvolvido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006 e que, em 2021, completou 15 anos. No Espírito Santo, o caso Milena Gottardi, assassinada em 14 de setembro de 2017, remete a luta contra o feminicídio. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, fala sobre o tema.

A vice-governadora ressalta que o enfrentamento à violência está entre as mais importantes conquistas em relação à proteção da mulher. “Lutamos muito e hoje é inaceitável alguém cometer violência contra a mulher, simplesmente por ela ser uma mulher. Melhoramos muito, mas ainda temos muita coisa a fazer. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, lançou o SOS Marias, um dispositivo, dentro do aplicativo 190, em que as vítimas podem acionar uma viatura da Polícia Militar sem a necessidade de atendimento pelo call center”, explica. Jacqueline Moraes também defende que “os instrumentos que criamos atendem a uma necessidade de mudanças, mas o machismo enraizado precisa ser combatido com orientação e também com punição". Ouça as explicações completas!