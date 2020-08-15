Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DOE LEITE MATERNO

Agosto Dourado: saiba como funciona o banco de leite humano do HPM

Ouça as explicações da sub-coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Polícia Militar, subtenente Andreia Vitório

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:17

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:17
O agosto é dourado! O mês foi escolhido para conscientizar a população da importância do aleitamento materno. A cor dourada foi escolhida em alusão à definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o leite materno: alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. Em 2020, o tema é: “Apoie o Aleitamento Materno por um Planeta Saudável”, no imperativo de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e do povo.
Um trabalho fundamental na promoção do aleitamento materno é o dos bancos de leite humano - que são sete no Espírito Santo. Nesta edição do CBN Vitória, conversamos com a sub-coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Polícia Militar (HPM), subtenente Andreia Vitório. Ela detalha a atividade realizada pelo banco de leite humano, os estoques de leite em meio à pandemia do novo coronavírus, como é possível doar e em quais circunstâncias o bebê recebe o leite do banco. Ouça a entrevista!
Entrevista - Gabriela Martins - Andreia Vitório - 18-08-20
DOAÇÕES
As mães que quiserem doar leite materno podem entrar em contato com o Banco de Leite do HPM no número (27) 3636-6568.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular
Imagem de destaque
Mais de 100 cães e gatos são adotados em Vitória pelo 'Pata Vix'
Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados