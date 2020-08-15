Agosto Dourado: saiba como funciona o banco de leite humano do HPM

O agosto é dourado! O mês foi escolhido para conscientizar a população da importância do aleitamento materno. A cor dourada foi escolhida em alusão à definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o leite materno: alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. Em 2020, o tema é: “Apoie o Aleitamento Materno por um Planeta Saudável”, no imperativo de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e do povo.

Um trabalho fundamental na promoção do aleitamento materno é o dos bancos de leite humano - que são sete no Espírito Santo. Nesta edição do CBN Vitória, conversamos com a sub-coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Polícia Militar (HPM), subtenente Andreia Vitório. Ela detalha a atividade realizada pelo banco de leite humano, os estoques de leite em meio à pandemia do novo coronavírus, como é possível doar e em quais circunstâncias o bebê recebe o leite do banco. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Gabriela Martins - Andreia Vitório - 18-08-20

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