Agentes da Guarda de Vitória vão usar celular para identificar carros roubados

Agentes da Guarda Municipal de Vitória vão contar com o cerco móvel de segurança na palma da mão. A ferramenta virtual vai ajudar na localização de carros roubados e furtados. O novo serviço identifica placas com restrições e será usado em blitze e operações. Ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, explicou que o novo cerco é uma ferramenta tecnológica que permite fazer leitura das placas de carros e motos. O dispositivo ficará nos celulares funcionais da guarda, e o número de aparelhos com a licença é limitado. O cerco móvel está sendo testado há cerca de 15 dias, em Vitória, e foi lançado oficialmente na terça-feira (6), como parte das operações de segurança. De acordo com o secretário, em duas semanas o projeto já proporciona resultados. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Ícaro Ruginski - 12/07/2021