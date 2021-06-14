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Estudo Viana Vacina

Agendamento é reaberto em Viana para imunização até o próximo sábado (19)

A inteção é permitir que mais pessoas que não tiveram a chance de participar do mutirão de domingo (13), possam garantir a vacina

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:50
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina Covishield, da AstraZeneca
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina Covishield, da AstraZeneca Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quem não participou do programa "Viana Vacinada" neste domingo (13) terá uma nova chance: o agendamento on-line foi reaberto nesta segunda-feira (14) e permanecerá assim até o próximo sábado (19). A aplicação do imunizante acontecerá a partir desta terça-feira (15), como explicou em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.
O estudo esperava a adesão de 30 mil voluntários. Ou seja, 85% do público-alvo, que é composto basicamente por moradores e eleitores do município, com idade entre 18 e 49 anos. No entanto, somente cerca de 14 mil compareceram ao mutirão. Para dar continuidade à imunização e garantir a adesão de mais 10 mil pessoas, a campanha foi prorrogada até o próximo sábado (19).
Fernanda Queiroz entrevista Wanderson Bueno - 14/06/2021

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