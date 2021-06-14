Agendamento é reaberto em Viana para imunização até o próximo sábado (19)

Quem não participou do programa "Viana Vacinada" neste domingo (13) terá uma nova chance: o agendamento on-line foi reaberto nesta segunda-feira (14) e permanecerá assim até o próximo sábado (19). A aplicação do imunizante acontecerá a partir desta terça-feira (15), como explicou em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.

O estudo esperava a adesão de 30 mil voluntários. Ou seja, 85% do público-alvo, que é composto basicamente por moradores e eleitores do município, com idade entre 18 e 49 anos. No entanto, somente cerca de 14 mil compareceram ao mutirão. Para dar continuidade à imunização e garantir a adesão de mais 10 mil pessoas, a campanha foi prorrogada até o próximo sábado (19).