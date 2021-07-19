Agendamento de vacina da Covid em Cariacica muda de site

O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 em Cariacica mudou de site. A partir desta segunda-feira (19), quem quiser fazer a marcação para se imunizar no município terá que acessar o portal Vacina e Confia ES, um sistema integrado de agendamento do governo do Estado. Ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde, Roberta Goltara, explicou que para realizar a marcação de vacinas pelo novo site, é necessário fazer um rápido cadastro, mesmo aqueles que já estavam cadastrados no site da prefeitura. O endereço do site é www.vacinaeconfia.es.gov.br. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Roberta Goltara - 19/07/2021