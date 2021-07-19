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Vacina e Confia ES

Agendamento de vacina da Covid em Cariacica muda de site

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:30
Plataforma
Plataforma "Vacina e Confia ES" para agendamento de vacinação contra Covid-19 Crédito: Pedro Cunha
O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 em Cariacica mudou de site. A partir desta segunda-feira (19), quem quiser fazer a marcação para se imunizar no município terá que acessar o portal Vacina e Confia ES, um sistema integrado de agendamento do governo do Estado. Ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde, Roberta Goltara, explicou que para realizar a marcação de vacinas pelo novo site, é necessário fazer um rápido cadastro, mesmo aqueles que já estavam cadastrados no site da prefeitura. O endereço do site é www.vacinaeconfia.es.gov.br. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Roberta Goltara - 19/07/2021

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