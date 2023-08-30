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Agenda 2030: palestras começam nesta semana no ES

Entre os assuntos abordados estão o enfrentamento à pobreza, desafios da saúde e do meio ambiente

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2023 às 12:06
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
Pobreza, saúde, meio ambiente e energia. A partir desta quarta-feira (30) será iniciada uma série de palestras relativas aos temas da chamada Agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
A Agenda 2030 engloba os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, por isso, serão realizadas 17 palestras – uma sobre cada tema – ao longo das próximas semanas. Esses objetivos foram firmados por 190 países, em 2015, buscando reduzir, no prazo de 15 anos, a pobreza no mundo e implementar ações que possam significar avanços humanitários nos aspectos ambiental, social, econômico, educacional, entre outros. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Escola do Legislativo, Sergio Majeski, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sergio Mageski- 30-08-23

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