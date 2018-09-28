Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Agências abrem consulta pública sobre compartilhamento de postes

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 18:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 set 2018 às 18:02
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriram nesta semana uma consulta pública para a análise sobre o compartilhamento da infraestrutura de energia elétrica com operadoras de telecomunicações. De acordo com a Aneel, entre os 46 milhões de poste de energia elétrica no Brasil, 9 milhões estão em situação de máxima urgência e possuem fiação de quatro ou mais empresas de telecomunicações, aproximadamente 20% do total.
No Espírito Santo, existem ao todo 787.372 postes e 157.332 estão em condição de urgência, contabilizando a mesma porcentagem nacional. Na Região Sudeste, apenas Minas Gerais têm índice menor, com 17%. As contribuições podem ser feitas no site da Aneel até o dia 31 de outubro e servirá como subsídio para a revisão de regulamentação. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em entrevista com o Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da Aneel, André Ruelli.
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Rueli - 28-09-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados