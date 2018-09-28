Agências abrem consulta pública sobre compartilhamento de postes

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriram nesta semana uma consulta pública para a análise sobre o compartilhamento da infraestrutura de energia elétrica com operadoras de telecomunicações. De acordo com a Aneel, entre os 46 milhões de poste de energia elétrica no Brasil, 9 milhões estão em situação de máxima urgência e possuem fiação de quatro ou mais empresas de telecomunicações, aproximadamente 20% do total.

No Espírito Santo, existem ao todo 787.372 postes e 157.332 estão em condição de urgência, contabilizando a mesma porcentagem nacional. Na Região Sudeste, apenas Minas Gerais têm índice menor, com 17%. As contribuições podem ser feitas no site da Aneel até o dia 31 de outubro e servirá como subsídio para a revisão de regulamentação. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em entrevista com o Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da Aneel, André Ruelli.