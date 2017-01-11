Agência volta a dar prioridade de captação de água para abastecimento humano no Estado

Diante da baixa vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória após quase 30 dias sem chuva, o Governo do Estado do Espírito Santo estuda retomar o rodízio no abastecimento de água. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor interino da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Antônio de Oliveira Júnior, explica que também será publicada uma nova resolução que proíbe a captação de água para fins que não sejam o abastecimento humano durante o dia, e que a irrigação para agricultura só poderá ser feita entre 18h e 05h. "As resoluções são para todo o Espírito Santo. Nosso cenário é de alerta pois estamos a mais de 20 dias sem chuva. Nosso sistema está vulnerável". Ouça a entrevista completa: