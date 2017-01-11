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ENTREVISTA

Agência volta a dar prioridade de captação de água para abastecimento humano no Estado

Agricultura só poderá fazer irrigação em horário noturno devido ao cenário de alerta nos rios capixabas

Publicado em 11 de Janeiro de 2017 às 18:51

Publicado em 

11 jan 2017 às 18:51
Diante da baixa vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória após quase 30 dias sem chuva, o Governo do Estado do Espírito Santo estuda retomar o rodízio no abastecimento de água. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor interino da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Antônio de Oliveira Júnior, explica que também será publicada uma nova resolução que proíbe a captação de água para fins que não sejam o abastecimento humano durante o dia, e que a irrigação para agricultura só poderá ser feita entre 18h e 05h. "As resoluções são para todo o Espírito Santo. Nosso cenário é de alerta pois estamos a mais de 20 dias sem chuva. Nosso sistema está vulnerável". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio de Oliveira - 11-01-17.mp3
Com a falta de chuvas, as vazões dos principais rios capixabas novamente atingiram níveis críticos, principalmente nas regiões Norte e Noroeste do estado. O Comitê Hídrico do Governo, formado por várias secretarias e órgãos, monitora a situação e as tomadas de decisão.
A vazão atual do Rio Jucu é de 7.010 (l/s), quando o nível crítico é de 5.292 (l/s). Já o Rio Santa Maria da Vitória está com uma vazão de 3.767 (l/s), número abaixo do limite crítico (3.800 l/s).

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