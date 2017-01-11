Agência volta a dar prioridade de captação de água para abastecimento humano no Estado

Diante da baixa vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória após quase 30 dias sem chuva, o Governo do Estado do Espírito Santo estuda retomar o rodízio no abastecimento de água. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor interino da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Antônio de Oliveira Júnior, explica que também será publicada uma nova resolução que proíbe a captação de água para fins que não sejam o abastecimento humano durante o dia, e que a irrigação para agricultura só poderá ser feita entre 18h e 05h. "As resoluções são para todo o Espírito Santo. Nosso cenário é de alerta pois estamos a mais de 20 dias sem chuva. Nosso sistema está vulnerável". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio de Oliveira - 11-01-17.mp3
Com a falta de chuvas, as vazões dos principais rios capixabas novamente atingiram níveis críticos, principalmente nas regiões Norte e Noroeste do estado. O Comitê Hídrico do Governo, formado por várias secretarias e órgãos, monitora a situação e as tomadas de decisão.
A vazão atual do Rio Jucu é de 7.010 (l/s), quando o nível crítico é de 5.292 (l/s). Já o Rio Santa Maria da Vitória está com uma vazão de 3.767 (l/s), número abaixo do limite crítico (3.800 l/s).