Agência não acredita em aumento do fluxo na Segunda Ponte

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) não acredita que a cobrança unilateral no pedágio da Terceira Ponte irá resultar em uma migração de parte do trânsito para a Segunda Ponte. Segundo o diretor geral da agência, Julio Castiglioni, a experiência de 2014 é utilizada como referencia, quando uma decisão judicial zerou a tarifa do pedágio por 8 meses e o aumento no fluxo na Terceira Ponte foi de apenas 5%. Castiglioni ressalta que o motorista que preferir o caminho da Segunda Ponte como opção para não pagamento de pedágio no sentido Vitória/Vila Velha, terá que levar em consideração o custo com combustível.

Os motoristas que usam a Terceira Ponte só pagarão pelo pedágio no sentido Vila Velha x Vitória. Quem trafegar no sentido Capital x Vila Velha não será cobrado a partir da 0 hora do próximo domingo (17). Neste novo modelo, o valor cobrado pelo pedágio será de R$ 2.

Essa é uma determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) à Rodosol, que administra a ponte. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias.

De acordo com os estudos realizados pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) em conjunto com a ARSP — com base na análise dos dados reais e simulações realizadas — sem a interrupção do fluxo de veículos para pagamento do pedágio, "há um potencial de melhoria na mobilidade urbana da região".

Para os estudos foram considerados dados do período de pico do trânsito na ponte no intervalo de 16h30 e 19h30. O resultado foi uma redução de 10% no tamanho das filas nas vias do entorno da Terceira Ponte em Vitória, o que deve resultar, também, redução média de 10% nos tempos das viagens realizadas neste período.