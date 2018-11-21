Agência garante que barragens não representam risco de rompimento

A Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo deve encaminhar ainda este ano à Assembleia Legislativa uma minuta de projeto de lei para regulamentar a segurança das barragens construídas no Estado. Atualmente há 9 mil barragens, sendo que 2,9 mil possuem outorga. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Infraestrutura e Reservação Hídrica da Agerh, Leonardo Deptulski, informou que as três barragens apontadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) como vulneráveis e com riscos de rompimento já tiveram seus problemas corrigidos e não apresentam mais risco.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Deptulski - 21-11-18

A Barragem de Alto Santa Júlia teve a obra concluída em março de 2018 e encontra-se cheia, em funcionamento normal e com o monitoramento. Já a Barragem de Santa Júlia, encontra-se em fase final de construção, com previsão de conclusão e entrada em operação para o próximo mês. A barragem de Duas Bocas foi inaugurada na década de 50 e é utilizada pela Cesan para fazer a captação de água para abastecimento. A barragem, segundo Deptulski é monitorada sistematicamente.

Um relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), que levantou dados de 2017 aponta que das 45 barragens do Brasil que estão vulneráveis e podem apresentar risco de rompimento, três estavam no Espírito Santo. Elas apresentavam problemas estruturais, como rachaduras e infiltrações. Dessas três, duas estão em São Roque do Canaã: Santa Júlia e Alto Santa Júlia. As duas estão sob responsabilidade do município. Além dessas, há a barragem em Cariacica, conhecida com Duas Bocas, sob responsabilidade do Governo do Estado. Todas essas barragens estão sob fiscalização da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Fernanda Laus, que coordenou o relatório da ANA, explica o estudo.