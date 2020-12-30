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Agência explica o reajuste do pedágio da 3ª Ponte, que começa dia 1°

A entrevistada é a diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária da ARSP, Kátia Muniz Côco

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:37
Movimentação na Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
2021 vai começar com custos extras para os motoristas que quiserem atravessar a Terceira Ponte e trafegar pela Rodovia do Sol. A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) anunciou, nesta quarta-feira (30), o aumento do valor das tarifas de pedágio, que já passa a valer em 1º de janeiro. Na Terceira Ponte, o valor para carros de passeio passa de R$ 2,10 para 2,20. Já na Praça Praia Sol, em Guarapari, o valor passa de R$ 9,00 para R$ 9,40. Segundo a agência, além do reajuste de 5,76% para correção das perdas inflacionárias, foram considerados outros eventos para se chegar nestes valores de pedágio. A diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária da ARSP, Kátia Muniz Côco, em entrevista ao CBN Cotidiano, também alertou para o novo sistema de cobrança automática. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Kátia Muniz Côco - 30-12-20

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