Agência avalia situação de barragens em Marechal e Santa Leopoldina

Na última semana a Defesa Civil Municipal de Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, e o Corpo de Bombeiros orientaram os moradores de casas que ficam próximas ao córrego que corta o Centro da cidade para deixarem o local. A medida foi preventiva, pois havia o risco do transbordamento ou rompimento de uma barragem, o que pode fazer o nível de água do córrego aumentar muito e invadir os imóveis. Mas nesta segunda, com novas chuvas, o volume dessa estrutura voltou a ser avaliada. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, explica os cuidados que a agência elenca em período chuvoso como este que atinge o Espírito Santo. Na comunidade de Holanda, em Santa Leopoldina, também há uma barragem que, segundo o Corpo de Bombeiros, apresenta "certo grau de risco", para os moradores.