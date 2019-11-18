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ENTREVISTA

Agência avalia situação de barragens em Marechal e Santa Leopoldina

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) explica quais pontos são importantes alertas ao falar da situação de barragens

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:30
Barragem fica no centro de Marechal Floriano Crédito: Julio Huber
Na última semana a Defesa Civil Municipal de Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, e o Corpo de Bombeiros orientaram os moradores de casas que ficam próximas ao córrego que corta o Centro da cidade para deixarem o local. A medida foi preventiva, pois havia o risco do transbordamento ou rompimento de uma barragem, o que pode fazer o nível de água do córrego aumentar muito e invadir os imóveis. Mas nesta segunda, com novas chuvas, o volume dessa estrutura voltou a ser avaliada. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, explica os cuidados que a agência elenca em período chuvoso como este que atinge o Espírito Santo. Na comunidade de Holanda, em Santa Leopoldina, também há uma barragem que, segundo o Corpo de Bombeiros, apresenta "certo grau de risco", para os moradores.
"A orientação para barragens é limpara o monge - estrutura que faz a drenagem do limite da estrutura - e o mantenha na altura de escoamento; evitar barreiras que limitem a saída de água pelo vertedouro; e rebaixar o nível da água: meio metro (0,5m) nas barragens de área inundada inferior a 15 hectares e um metro (1m) nas maiores. Mas um dos pontos mais importantes é a observação visual da estrutura com atenção nas falhas que possam surgir", explica. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Anherti - 18-11-19

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