Afonso Cláudio: conheça a história do primeiro governador da República do ES

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Edição de estreia com o comentarista Rafael Simões. Desta vez, o destaque vai para a história de governadores do período republicano do Estado. Afonso Cláudio foi o primeiro governador (na época se chamava Presidente do estado) do Espírito Santo. Nomeado pelo Governo Provisório no dia 16 de novembro, tomou posse perante a Câmara Municipal de Vitória, em 20 de novembro de 1889 e governou até 9 de setembro de 1890, quando se licenciou.

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Afonso Cláudio nasceu em 2 de agosto de 1859, em Santa Leopoldina, e faleceu em 16 de junho de 1934, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. Cursou a Faculdade de Direito em Recife (onde se formou) e em São Paulo. Homem de valores liberais lutou pela abolição do instituto da escravidão e pela República. Foi, além de advogado, jornalista, procurador-geral do Estado e desembargador, professor e historiador.

Escreveu inúmeras obras, entre as quais podemos destacar:

• A Insurreição do Queimado, 1885, edição d’ A Província, Vitória;

• História da Literatura Espírito-santense, 1913, edição do Comércio do Porto;

• História da propaganda republicana, 2002;

• Biografia do Dr. João Clímaco, Rio de Janeiro, 1902, edição do Instituto Profissional;

• Bosquejo biográfico do Dr. Clóvis Bevilacqua, 1916, edição do Instituto Histórico do Ceará;

• As tribos. Negros importados e sua distribuição no Brasil. Os grandes mercados de escravos, edição do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, 1914;

• Comentário à Lei da Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, 1894;

• Guia oficial do registro civil, 1917, edição do Diário da Manhã;

• Consultas e pareceres, 1919, edição da Empresa das Artes Gráficas, Vitória;

• Estudos de Direito Romano (1º volume), 1916, edição do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro;

• Da retenção do cadáver do devedor em garantia do direito creditório, entre os romanos (tese de concurso), 1916, edição de Besnard Frères, Rio de Janeiro;

• Filosofia do Direito, Rio de Janeiro, Tipografia do Jornal do Comércio, 1912, 50 p.;

• Do domínio e sua evolução no direito antigo e moderno, 1920, edição da Revista de Direito, abril de 1922;

• Da exterritorialidade das leis reguladoras do Estado e da capacidade das pessoas. Do divórcio e da conversão das sentenças de separação de corpos em dissolução do vínculo matrimonial, na jurisprudência internacional, 1916, edição de Besnard Fréres, Rio de Janeiro;

• Do verdadeiro suporte psicológico da obrigação jurídica, edição do Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1921;

• Conferência feita no Centro Espírito-santense no 97º aniversário do martírio de Domingos Martins, Rio de Janeiro, 1914, edição da Revista Sciencias e Letras;

• Discurso pronunciado na colação de grau dos bacharéis do Instituto Universitário, 1915, edição da mesma revista;

• Discurso proferido no centenário do fuzilamento de Domingos Martins, Vitória, 1917, edição do Diário da Manhã;

• Conferência sobre a expressão do ideal no paganismo e no cristianismo, edição das Artes Gráficas, Vitória, 1918;

• Trovas e cantares capixabas, 1923, edição da Papelaria Santa Helena, Rio de Janeiro.

Recentemente (2015) alguns de seus textos foram editados em nova obra: Ensaios de Sociologia, Etnografia e Críticas.

O Espírito Santo em fins do século XIX:

População do ES em 1890 – 135.997 habitantes

1 – No alvorecer da República, o Espírito Santo era, do ponto de vista econômico, dos estados mais atrasados do país.

2 – Problemas do ES: pequena população, falta de mão de obra especializada, pequeno mercado interno, falta de estradas, falta de energia, economia dependente do café, recursos muito escassos (centralizados no governo central), pequena conexão com as correntes de comércio internacional e proximidade do RJ, SP e MG.

3 – Em fins do século XIX, existiam no vale do Itabapoana grandes fazendas de café e no vale do Itapemirim, além de vastas propriedades cafeeiras, uma importante área de terras com pequenas e médias propriedades, que resultaram não somente da divisão de antigas fazendas, mas da própria existência dos lotes coloniais e, sobretudo, das posses. O polo centralizador da atividade econômica no sul era Cachoeiro de Itapemirim, que se comunicava com o Rio de Janeiro, primeiro por via fluvial e marítima, depois por estrada de ferro.