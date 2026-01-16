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Todo cuidado é pouco!

Afogamentos no ES: Bombeiros orientam sobre salvamento e prevenção!

Ouça a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade

Publicado em 16 de Janeiro de 2026 às 10:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jan 2026 às 10:42
Leonardo Souza morreu afogado em Vila Velha
Leonardo Souza morreu afogado em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/ Reprodução/Instagram
O Espírito Santo registrou 12 mortes por afogamento nos primeiros 13 dias de 2026, segundo dados do Observatório da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em caso recente, desta semana, foi a de um personal trainer que tentava nadar até uma ilha em Vila Velha. Um fisiculturista de 30 anos morreu afogado na praia de Itapuã, De acordo com os guarda-vidas que atenderam à ocorrência, Leonardo Souza estava nadando em direção à ilha Pituã com um amigo quando começou a gritar por socorro. A equipe percebeu a situação e entrou no mar para prestar ajuda, mas ele submergiu e foi encontrado após cerca de 10 minutos de buscas. Em entrevista à CBN Vitória, a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, fala sobre o assunto e orienta sobre os riscos, em especial, nessa época do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Gabriela Andrade - 16-01-26.mp3

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