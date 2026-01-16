Afogamentos no ES: Bombeiros orientam sobre salvamento e prevenção!

O Espírito Santo registrou 12 mortes por afogamento nos primeiros 13 dias de 2026, segundo dados do Observatório da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em caso recente, desta semana, foi a de um personal trainer que tentava nadar até uma ilha em Vila Velha. Um fisiculturista de 30 anos morreu afogado na praia de Itapuã, De acordo com os guarda-vidas que atenderam à ocorrência, Leonardo Souza estava nadando em direção à ilha Pituã com um amigo quando começou a gritar por socorro. A equipe percebeu a situação e entrou no mar para prestar ajuda, mas ele submergiu e foi encontrado após cerca de 10 minutos de buscas. Em entrevista à CBN Vitória, a Major do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, fala sobre o assunto e orienta sobre os riscos, em especial, nessa época do ano. Ouça a conversa completa!