Afinal, quando estaremos todos vacinados contra a covid-19?

Nesta semana o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo tem como prioridade a vacinação e como horizonte imunizar toda a população contra o coronavírus ainda em 2021. Especialistas e cientistas, entretanto, alertam que a meta seria possível se não houvesse falta de vacina e de uma melhor logística para a vacinação. Em entrevista à CBN Vitória, Natalia Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência (ICQ), fala sobre o assunto. Dados do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, do último dia 4, apontam que no Brasil o total de 32.881.298 vacinados que receberam a 1ª dose da vacina, o que equivale a 15,53% da população brasileira. O total de 16.723.761 vacinados que receberam a 2ª dose equivale a 7,9% da população brasileira. Confira!