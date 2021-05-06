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COVID-19

Afinal, quando estaremos todos vacinados contra a covid-19?

Ouça entrevista com Natalia Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência (ICQ)

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2021 às 11:10
Nesta semana o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo tem como prioridade a vacinação e como horizonte imunizar toda a população contra o coronavírus ainda em 2021. Especialistas e cientistas, entretanto, alertam que a meta seria possível se não houvesse falta de vacina e de uma melhor logística para a vacinação. Em entrevista à CBN Vitória, Natalia Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência (ICQ), fala sobre o assunto. Dados do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, do último dia 4, apontam que no Brasil o total de 32.881.298 vacinados que receberam a 1ª dose da vacina, o que equivale a 15,53% da população brasileira. O total de 16.723.761 vacinados que receberam a 2ª dose equivale a 7,9% da população brasileira. Confira!
Para Natalia Pasternak, a população brasileira deverá ingressar o ano de 2022 ainda sendo vacinada. Segundo ela, a volta a normalidade só será possível após a redução drástica de novos casos e óbitos de Covid-19.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Natalia Pasternak - 06-05-21.mp3

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