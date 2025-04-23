Afinal, quando acionar o Samu 192?

A sigla já é conhecida da maior parte das pessoas, mas o funcionamento do serviço, na prática, ainda pode despertar dúvidas. De forma geral, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deve ser acionado no número 192 em situações de urgência e emergência que coloquem em risco a vida, saúde ou apresentem risco de sequelas.