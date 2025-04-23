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Saúde

Afinal, quando acionar o Samu 192?

Ouça entrevista com o médico e responsável técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Thiago Bissoli

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2025 às 12:01
Samu ajudou no socorro às vítimas
Samu ajudou no socorro às vítimas Crédito: Wilson Rodrigues
A sigla já é conhecida da maior parte das pessoas, mas o funcionamento do serviço, na prática, ainda pode despertar dúvidas. De forma geral, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deve ser acionado no número 192 em situações de urgência e emergência que coloquem em risco a vida, saúde ou apresentem risco de sequelas.
Segundo informações do Ministério da Saúde, “o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência presta socorro imediato em domicílios, vias públicas e unidades de saúde no país”. Em entrevista à CBN Vitória, o médico e responsável técnico do Samu no ES, Thiago Bissoli, fala sobre o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Bissoli - 23-04-25.mp3

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