Afinal, quando acionar o Samu 192?

A sigla já é conhecida da maior parte das pessoas, mas o funcionamento do serviço, na prática, ainda pode despertar dúvidas. De forma geral, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deve ser acionado no número 192 em situações de urgência e emergência que coloquem em risco a vida, saúde ou apresentem risco de sequelas.
Segundo informações do Ministério da Saúde, “o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência presta socorro imediato em domicílios, vias públicas e unidades de saúde no país”. Em entrevista à CBN Vitória, o médico e responsável técnico do Samu no ES, Thiago Bissoli, fala sobre o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Bissoli - 23-04-25.mp3