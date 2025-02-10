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Economia

Afinal, por que o preço do café está tão caro? Associação explica!

Ouça detalhes na entrevista com o presidente da Abic, Pavel Cardos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 fev 2025 às 10:59
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas Crédito: Shutterstock
Queridinho dos brasileiros e, claro, dos capixabas, o café, que vem encarecendo desde maio do ano passado e seu valor deve continuar subindo. O produto já é o mais caro da cesta básica, com alta de 37,4% em 2024 sobre o ano anterior, segundo a associação. Nos próximos dois meses, o valor pode se elevar entre 25% e 35% nos supermercados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).
Segundo Pavel Cardoso, presidente da Abic, o preço deve subir porque a indústria ainda não repassou ao consumidor toda o custo da compra de café, que encareceu 116,7% em 2024, em relação a 2023. 
A seca e as altas temperaturas no ano passado prejudicaram a produção de café e são os principais fatores para os valores nas gôndolas. Mas outras razões também interferiram, como dólar alto frente ao real, o que deixou o mercado externo mais atraente ao produto e o maior custo de logística. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Abic fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pavel Cardoso - 10-02-25.mp3
[fonte: com informações do G1]

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