Afinal, por que o preço do café está tão caro? Associação explica!

Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas Crédito: Shutterstock

Queridinho dos brasileiros e, claro, dos capixabas, o café, que vem encarecendo desde maio do ano passado e seu valor deve continuar subindo. O produto já é o mais caro da cesta básica, com alta de 37,4% em 2024 sobre o ano anterior, segundo a associação. Nos próximos dois meses, o valor pode se elevar entre 25% e 35% nos supermercados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

Segundo Pavel Cardoso, presidente da Abic, o preço deve subir porque a indústria ainda não repassou ao consumidor toda o custo da compra de café, que encareceu 116,7% em 2024, em relação a 2023.

A seca e as altas temperaturas no ano passado prejudicaram a produção de café e são os principais fatores para os valores nas gôndolas. Mas outras razões também interferiram, como dólar alto frente ao real, o que deixou o mercado externo mais atraente ao produto e o maior custo de logística. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Abic fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pavel Cardoso - 10-02-25.mp3