Afinal, por onde entraram os italianos no Espírito Santo?

Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto traz um "raio-X" completo por onde os imigrantes italianos entraram quando chegaram ao Espírito Santo. Quanto à distribuição dos imigrantes por região, verifica-se que 48,5% destinaram-se ao sul capixaba, (do rio Itabapoana aos afluentes do Benevente); 33,8% para o centro, (dos afluentes do Jucu ao rio Doce) e 5,7% para o norte do Estado, às margens do rio São Mateus. Vitória e arredores foi o destino de 9,4% do total de italianos. Outros 2,6% destinaram-se à construção das estradas ferroviárias. Ouça a conversa completa!