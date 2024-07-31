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Nostra Gente

Afinal, por onde entraram os italianos no Espírito Santo?

Ouça a participação do comentarista  Cilmar Franceschetto

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 12:08

Publicado em 

31 jul 2024 às 12:08
Acervo imigrantes italianos
Foto de Vitória, tirada do porto de Argolas Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto traz um "raio-X" completo por onde os imigrantes italianos entraram quando chegaram ao Espírito Santo. Quanto à distribuição dos imigrantes por região, verifica-se que 48,5% destinaram-se ao sul capixaba, (do rio Itabapoana aos afluentes do Benevente); 33,8% para o centro, (dos afluentes do Jucu ao rio Doce) e 5,7% para o norte do Estado, às margens do rio São Mateus. Vitória e arredores foi o destino de 9,4% do total de italianos. Outros 2,6% destinaram-se à construção das estradas ferroviárias. Ouça a conversa completa!
Nostra Gente - 31-07-24

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