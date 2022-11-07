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Direitos Humanos: que história é essa?

Afinal, o que são direitos humanos?

Uma nova série pretende explicar os direitos fundamentais de homens e mulheres em todo o mundo

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:02

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:02
Direitos Humanos - Que História é Essa?
Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta
Nesta segunda-feira (7) teve início uma nova série com o Doutor em História e professor, Rafael Simões. Em destaque os Direitos Humanos, termo tão difundido e alvo de polêmicas nos últimos tempos. Conceitualmente, o professor aponta como "uma ideia antiga, mas uma construção recente". Ouça a análise completa!
O documento central, mas não único dos Direitos Humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10/12/1948. O professor destaca neste primeiro episódio parte do preâmbulo do documento: “Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum”
Direitos Humanos - Que História é Essa - 07-11-22.mp3

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