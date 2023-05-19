Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Imposto de Renda

Afinal, o que pode acontecer com quem não declara o IR?

Ouça a participação da Paula Antonela do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:11
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Pixabay
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, entra na reta final. A data-limite é o próximo dia 31 de maio. O contribuinte tem até as 23h59 da data para preencher e enviar o documento anual. E o que pode acontecer com quem não declara o IR? Quem esclarece a essa e outras dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela, nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". A entrega da declaração do IR para quem se enquadra nas regras definidas pela Receita Federal é obrigatória. O contribuinte que está obrigado a declarar o IR, mas não envia o documento sofre sanções. Dentre as principais punições atreladas à falta de entrega da declaração estão pagamento de multa e suspensão do CPF (Cadastro de Pessoa Física), que fica "pendente de regularização", de acordo com o fisco, até que o contribuinte regularize a situação. 
CBN - CBN - Imposto de Renda 2023 - Paula Antonela - 19-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados