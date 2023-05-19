Afinal, o que pode acontecer com quem não declara o IR?

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, entra na reta final. A data-limite é o próximo dia 31 de maio. O contribuinte tem até as 23h59 da data para preencher e enviar o documento anual. E o que pode acontecer com quem não declara o IR? Quem esclarece a essa e outras dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela, nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". A entrega da declaração do IR para quem se enquadra nas regras definidas pela Receita Federal é obrigatória. O contribuinte que está obrigado a declarar o IR, mas não envia o documento sofre sanções. Dentre as principais punições atreladas à falta de entrega da declaração estão pagamento de multa e suspensão do CPF (Cadastro de Pessoa Física), que fica "pendente de regularização", de acordo com o fisco, até que o contribuinte regularize a situação.