Afinal, o líquido que sai da carne vermelha é sangue ou não é?

Sabe aquele líquido vermelho que sai da carne vermelha, principalmente quando ela vem um pouco mal passada? Então, aquilo é sangue ou não é? Existe toda uma explicação por trás desse mistério, e quem vai explicar para gente é o professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Marco Antônio Trindade. Mas já para adiantar, a chave desse mistério é uma proteína chamada mioglobina, que mantém o oxigênio nas células dos músculos. Ouça os detalhes!