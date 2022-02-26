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Mito ou verdade

Afinal, o líquido que sai da carne vermelha é sangue ou não é?

A chave desse mistério é uma proteína chamada mioglobina

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 fev 2022 às 12:04
Carne vermelha
Carne vermelha Crédito: Pexels
Sabe aquele líquido vermelho que sai da carne vermelha, principalmente quando ela vem um pouco mal passada? Então, aquilo é sangue ou não é? Existe toda uma explicação por trás desse mistério, e quem vai explicar para gente é o professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Marco Antônio Trindade. Mas já para adiantar, a chave desse mistério é uma proteína chamada mioglobina, que mantém o oxigênio nas células dos músculos. Ouça os detalhes!
Entrevista - Patrícia Vallim - Marco Antônio Trindade - 17.50s - 26-02-22

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