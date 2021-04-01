Afinal, existe uma receita de torta capixaba verdadeira?

Chegou a Semana Santa e, com ela, chega também a tradição de preparar a torta capixaba! O prato é um tesouro da gastronomia do Espírito Santo e é preparado com base em dois ingredientes: bacalhau e palmito. Mas será que essa sempre foi a receita da tradicional torta? Podemos chamar alguma preparação específica do prato de "a verdadeira torta capixaba"? Quem nos ajuda a responder essas perguntas é o historiador e chef de cozinha Fernando Santa Clara, pesquisador da culinária capixaba. Acompanhe! Registros apontam que a origem do prato ultrapassa 400 anos.