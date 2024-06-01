Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Serviço

Afinal, é possível mudar de nome? Entenda!

Ouça entrevista com a professora de Direito do Centro Universitário de Brasília, Luciana Barbosa Musse

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 11:38

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

01 jun 2024 às 11:38
Certidão de nascimento
Certidão de nascimento Crédito: Divulgação
É através do nome registrado após o nascimento que uma pessoa começa a se reconhecer. Por meio dele, o indivíduo carrega sua história e características. Acontece que nem sempre o nome que nos é dado nos faz sentir quem somos e, por isso, há a possibilidade de mudá-lo em cartório. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Direito do Centro Universitário de Brasília, Luciana Barbosa Musse, explica quais as regras para mudança de nome. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - JOSE CARLOS - LUCIANA MUSSE - 18.44s - 01-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados