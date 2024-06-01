Afinal, é possível mudar de nome? Entenda!

É através do nome registrado após o nascimento que uma pessoa começa a se reconhecer. Por meio dele, o indivíduo carrega sua história e características. Acontece que nem sempre o nome que nos é dado nos faz sentir quem somos e, por isso, há a possibilidade de mudá-lo em cartório. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Direito do Centro Universitário de Brasília, Luciana Barbosa Musse, explica quais as regras para mudança de nome. Ouça a conversa completa!