Afinal, como economizar energia elétrica no verão? Quais os "vilões" do consumo? Entenda!

O verão teve início no último sábado, 21 de dezembro e, claro, com a chegada da estação mais quente do ano, surge também a preocupação dos consumidores com o aumento da conta de luz. Aparelhos como ar-condicionado e ventiladores tendem a ser usados de forma mais frequente, o que pode impactar diretamente no valor da conta de luz. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Ernani Vassoler Rodrigues, do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). fala sobre o assunto e explica por que o consumo aumenta nessa época do ano, como se dá a conta de consumo e os aparelhos que mais consomem eletricidade. Ouça a conversa completa!