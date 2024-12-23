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Economia

Afinal, como economizar energia elétrica no verão? Quais os "vilões" do consumo? Entenda!

Ouça detalhes na entrevista com o professor Ernani Vassoler Rodrigues, do Departamento de Física da Ufes

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2024 às 11:21
O ar-condicionado é a opção mais cara para investir durante o verão
O ar-condicionado é a opção mais cara para investir durante o verão Crédito: Shutterstock
O verão teve início no último sábado, 21 de dezembro e, claro, com a chegada da estação mais quente do ano, surge também a preocupação dos consumidores com o aumento da conta de luz. Aparelhos como ar-condicionado e ventiladores tendem a ser usados de forma mais frequente, o que pode impactar diretamente no valor da conta de luz. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Ernani Vassoler Rodrigues, do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). fala sobre o assunto e explica por que o consumo aumenta nessa época do ano, como se dá a conta de consumo e os aparelhos que mais consomem eletricidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Ernani Vassoler Rodrigues - 23-12-24.mp3

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