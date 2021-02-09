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Afinal, carnaval é feriado, ponto facultativo ou expediente normal?

Quem responde as dúvidas é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Isabela Saar

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 fev 2021 às 12:03
O carnaval se aproxima e acontece entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Mas, neste ano, a folia vai ser deixada de lado. As festividades foram canceladas na maior parte do Espírito Santo e de todo o país por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas sem as festas, os capixabas tiveram que se atentar para o fato de o carnaval não ser feriado, nem no âmbito federal nem estadual. Isso porque, para que a data seja feriado, é necessário que seja previsto nas nossas legislações, o que não acontece.Mas, afinal, carnaval é ou não feriado? Como fica o trabalhador? Quem responde as dúvidas é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Isabela Saar, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Isabela Saar - 09-02-21.mp3

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