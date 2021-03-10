Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Afinal, as pessoas perderam o medo da Covid-19?

Ouça entrevista com o médico psiquiatra Rogério Panizzutti, professor doutor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2021 às 10:49
O índice de isolamento social do Espírito Santo, segundo o Mapa Brasileiro da Covid-19 In Loco, é de 33,2% - o nono pior do país. No último dia 26, foi de 29,2% - o menor desde que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. E os constantes registros de ruas cheias, aglomerações e festas clandestinas corroboram com o fato de que as pessoas estão se isolando menos, mesmo no pico de casos do novo coronavírus e aumento do número de mortes. Mas afinal, as pessoas perderam o medo da Covid-19? Quem nos ajuda a responder é o médico psiquiatra Rogério Panizzutti, professor doutor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Diretor do Laboratório de Neurociência e Aprimoramento Cerebral (LabNACE-UFRJ). Acompanhe!
Segundo Panizzutti, são vários os fatores que contribuem para a "falta" de medo da Covid-19. Um deles é a perda da capacidade das pessoas em ter ferramentas para lidar mentalmente com o coronavírus. "A pandemia está durando tanto tempo que as pessoas estão perdendo a sua capacidade de ligar suas defesas, ou seja, há um cansaço mental. Um grande desafio que temos percebido é manter as pessoas ao mesmo tempo saudáveis, em casa e se cuidando", explica. A falta de empatia, para o médico, também é um fator que "obviamente" contribui para a falta de medo da pandemia, além do consumo de bebida alcoólica. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Panizzutti - 10-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados