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JÁ ESTÁ EM VIGOR

Afastamento de grávidas do trabalho presencial: entenda a nova lei

A entrevistada é a advogada especialista em Direito do Trabalho Isabela Saar

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:55
Lei determina afastamento de grávidas do trabalho presencial durante pandemia Crédito: Pexels
Foi sancionada nesta semana a Lei 14.151, que garante o regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes enquanto durar a pandemia. O texto foi publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira (13) e já está em vigor. A lei estabelece ainda que a substituição do trabalho presencial pelo remoto para a trabalhadora grávida deverá ocorrer sem redução de salário. A empregada ficará à disposição da empresa para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância.
Entrevista - Fabio Botacin - Isabella Sá - 14-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direito do Trabalho, Isabela Saar, destaca o que você precisa saber sobre a nova lei. Ouça.

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