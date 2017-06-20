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Aeroporto em construção precisa de novos acessos

Previsão de entrega do terminal aéreo é para o dia 26 de setembro, no entanto, novas vias de acesso só estarão prontas em dezembro

Publicado em 20 de Junho de 2017 às 13:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2017 às 13:14
Obras do aeroporto de Vitória Crédito: Edson Chagas | A Gazeta
Com a entrega do novo aeroporto de Vitória, a capacidade de passageiros entre embarque e desembarque saltará dos atuais 3 milhões para 8 milhões por ano, de acordo com o diretor-presidente da construtora JL, João Luiz Felix, responsável pelas obras. A previsão de entrega do terminal aéreo é para o dia 26 de setembro, no entanto, novas vias de acesso só estarão prontas em dezembro. Serão necessárias intervenções precisam ser feitas na Avenida Adalberto Simão Nader. Entre as novidades da obra estão uma pista de 2.100m voltada para o mar e seis pontes de embarque.
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Luiz Felix - 20-06-17

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