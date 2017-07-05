Aeroporto de Vitória tem o maior custo de querosene na aviação

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) revela que o aeroporto Eurico Sales, de Vitória, é o que apresenta o maior custo do querosene de aviação numa relação de quase 40 aeroportos nacionais e internacionais.

Segundo o presidente da associação, Eduardo Sanovicz, o combustível é o item de maior custo para a operação das companhias aéreas. No Espírito Santo é praticada a maior alíquota de ICMS do país, de 25%. Em outros Estados, a mesma alíquota em média é de 12%.