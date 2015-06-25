Aeroporto de Vitória fica pronto em 2017, promete ministro da Aviação Civil

Novo prazo para entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Vitória: 2017. A garantia foi dada pelo ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória. Segundo Padilha, após a retomada, a obra será entregue 824 dias. O ministro disse que os recursos serão provenientes do Orçamento da União (R$ 50 milhões) e o restante do Fundo Nacional de Aviação Civil, totalizando R$ 530 milhões. Padilha não descartou a inclusão do Aeroporto de Vitória no programa de concessões, no entanto disse que já não há mais possibilidade de inclusão para este ano. Com a ampliação o aeroporto passará a ser internacional para cargas e passageiros.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ministro Eliseu Padilha - 25-06-15
Mão de obra
Com a retomada das obras do Aeroporto de Vitória, 800 funcionários serão contratados para a execução do projeto. Segundo o presidente da Construtora JL, João Luíz Felix, vencedora da última licitação, inicialmente serão contratados 100 capixabas das áreas de recursos humanos e administrativo, além de limpeza do canteiro (ouça abaixo) . Os demais serão recrutados ao longo do projeto, sendo 300 empregos indiretos. Interessados podem enviar currículo para o endereço [email protected]
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Luiz Felix - 25-06-15