Aeroporto de Vitória fica pronto em 2017, promete ministro da Aviação Civil

Novo prazo para entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Vitória: 2017. A garantia foi dada pelo ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória. Segundo Padilha, após a retomada, a obra será entregue 824 dias. O ministro disse que os recursos serão provenientes do Orçamento da União (R$ 50 milhões) e o restante do Fundo Nacional de Aviação Civil, totalizando R$ 530 milhões. Padilha não descartou a inclusão do Aeroporto de Vitória no programa de concessões, no entanto disse que já não há mais possibilidade de inclusão para este ano. Com a ampliação o aeroporto passará a ser internacional para cargas e passageiros.