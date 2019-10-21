Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ato publicado

Aeroporto de Vitória está apto a receber voos internacionais

É assinado o alfandegamento do terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. Entenda

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 20:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 out 2019 às 20:28
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira
O Espírito Santo está apto a receber voos internacionais de passageiros pelo Aeroporto de Vitória. Isso é possível pois foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21), o Ato Declaratório da Receita Federal confirmando o alfandegamento do terminal de passageiros e do terminal de cargas da capital capixaba. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Delegado Fabrício Betto, da Alfândega do Porto de Vitória, explica que para ter o voo internacional, cabe a companhia aérea requerer a rota para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 
Sobre a publicação do Ato, ele destalha o processo. "Significa que, em efeitos práticos, o terminal está apto a receber voos internacionais de passageiros. Esse ato declaratório do terminal de passageiros começou com a demanda de uma empresa para a Infraero, que por sua vez nos provocou e isso requereu uma série de adequações, o que levou um pouco de tempo. Com isso, a bola volta para essa companhia aérea para requerer à Anac a operação dessa linha aérea internacional", diz.
Ouça a entrevista completa: 
Entrevista - Fabio Botacin - Fabricio Beto - 21-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados