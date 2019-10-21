Aeroporto de Vitória está apto a receber voos internacionais

O Espírito Santo está apto a receber voos internacionais de passageiros pelo Aeroporto de Vitória. Isso é possível pois foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21), o Ato Declaratório da Receita Federal confirmando o alfandegamento do terminal de passageiros e do terminal de cargas da capital capixaba. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Delegado Fabrício Betto, da Alfândega do Porto de Vitória, explica que para ter o voo internacional, cabe a companhia aérea requerer a rota para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Sobre a publicação do Ato, ele destalha o processo. "Significa que, em efeitos práticos, o terminal está apto a receber voos internacionais de passageiros. Esse ato declaratório do terminal de passageiros começou com a demanda de uma empresa para a Infraero, que por sua vez nos provocou e isso requereu uma série de adequações, o que levou um pouco de tempo. Com isso, a bola volta para essa companhia aérea para requerer à Anac a operação dessa linha aérea internacional", diz.